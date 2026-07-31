15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Максименко рассказал, как проходила его адаптация в основной команде «Спартака»

Александр Максименко рассказал, как проходила его адаптация в основной команде «Спартака»
Комментарии

Вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал, как проходил его переход из молодёжной команды красно-белых в основную.

«В основе не было дедовщины. Наоборот, старшие подбадривали: «Давайте к нам, пацаны». Сейчас тоже стараюсь помогать, чтобы влились как можно скорее, им сложно. Как в наше время — Глушаков, Комбаров, Ребров. Они сразу молодых к себе подтягивали. И ты должен соответствовать», — сказал Максименко в свежем выпуске на YouTube-канале сборной России.

Александр Максименко находится в системе «Спартака» с 2013 года. В составе красно-белых футболист дважды выиграл Фонбет Кубок России. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Кривцов и Максименко поделились подробностями общения с иностранными футболистами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android