Александр Максименко рассказал, как проходила его адаптация в основной команде «Спартака»

Вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал, как проходил его переход из молодёжной команды красно-белых в основную.

«В основе не было дедовщины. Наоборот, старшие подбадривали: «Давайте к нам, пацаны». Сейчас тоже стараюсь помогать, чтобы влились как можно скорее, им сложно. Как в наше время — Глушаков, Комбаров, Ребров. Они сразу молодых к себе подтягивали. И ты должен соответствовать», — сказал Максименко в свежем выпуске на YouTube-канале сборной России.

Александр Максименко находится в системе «Спартака» с 2013 года. В составе красно-белых футболист дважды выиграл Фонбет Кубок России. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 4 млн.