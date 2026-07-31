Гави могут дисквалифицировать за стычку после финала ЧМ-2026 с Аргентиной — MD

ФИФА начала расследование в отношении полузащитника сборной Испании и «Барселоны» Гави из-за предполагаемого неспортивного поведения футболиста, проявленного в ходе различных стычек, произошедших после финала чемпионата мира — 2026 с Аргентиной (1:0). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Гави грозит как минимум дисквалификация на один матч. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уже работает над апелляцией, крайний срок подачи которой — вторник, 4 августа. RFEF намерена настаивать на том, что испанский игрок не только не нарушал правил, но и сам подвергся нападению со стороны аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Планируется ссылаться на видеозапись, где зафиксировано, что в результате нападения упал именно Гави.

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