15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гави могут дисквалифицировать за стычку после финала ЧМ-2026 с Аргентиной — MD

Гави могут дисквалифицировать за стычку после финала ЧМ-2026 с Аргентиной — MD
Комментарии

ФИФА начала расследование в отношении полузащитника сборной Испании и «Барселоны» Гави из-за предполагаемого неспортивного поведения футболиста, проявленного в ходе различных стычек, произошедших после финала чемпионата мира — 2026 с Аргентиной (1:0). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

По информации источника, Гави грозит как минимум дисквалификация на один матч. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уже работает над апелляцией, крайний срок подачи которой — вторник, 4 августа. RFEF намерена настаивать на том, что испанский игрок не только не нарушал правил, но и сам подвергся нападению со стороны аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Планируется ссылаться на видеозапись, где зафиксировано, что в результате нападения упал именно Гави.

Материалы по теме
ФИФА отменила красную карточку Леандро Паредеса за драку в финале ЧМ-2026

Инфантино вручил сборной Испании драгоценные перстни:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android