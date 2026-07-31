Голкипер «РБ Лейпциг» Петер Гулачи близок к переходу в «Вильярреал» — Романо

Голкипер «РБ Лейпциг» Петер Гулачи в ближайшее время может перейти в «Вильярреал». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, а условия сотрудничества испанской команды с футболистом согласованы.

Петер Гулачи ранее находился в системе «Ливерпуля», но в рамках аренды выступал за ряд других английских команд. В 2013 году он пополнил состав «Ред Булл Зальцбург», а с 2015-го защищал цвета «РБ Лейпциг», в составе которого дважды выиграл Кубок Германии. Кроме того, с 2014 по 2025 год вратарь играл за сборную Венгрии.