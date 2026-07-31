Трамп заявил, что никогда не обсуждал с Инфантино идею продажи прав на ЧМ

Президент США Дональд Трамп ответил, обсуждал ли он с главой ФИФА Джанни Инфантино план о продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Нет. Я никогда не обсуждал это с ним», — сказал Трамп на заседании кабинета министров в Кэмп-Дэвиде.

Ранее СМИ сообщали, что ведущим инвестором станет фонд, основателем которого является Джошуа Кушнер — младший брат Джареда Кушнера, мужа дочери Дональда Трампа Иванки.

Ранее ФИФА опубликовала концепцию проекта, предполагающего создание дочерней компании стоимостью $ 20 млрд. Планируется продажа её четверти за $ 4,2 млрд частным инвесторам. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с $ 8 млн за предстоящий четырёхлетний цикл до $ 20 млн, в последующие два цикла — до $ 22 млн и $ 24 млн соответственно. Подчёркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА.

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