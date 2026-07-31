Тренер «Факела» Лебеденко высказался о предстоящем матче с «Краснодаром» в РПЛ

Тренер «Факела» Игорь Лебеденко поделился ожиданиями от матча 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Краснодаром». Эта встреча состоится 2 августа в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена».

«Будет непростая игра. «Краснодар» максимально мотивирован, несмотря на то, что «Факел» — новичок РПЛ, с их стороны какой‑то недооценки не будет. А нам надо серьёзно подготовиться и выходить на битву, на бойню, на сражение. От старта будет многое зависеть. Конечно, по сегодняшним меркам в плане усиления есть незакрытые позиции, которые хотелось бы усилить или составить конкуренцию, чтобы игроки на этих позициях росли и становились более сильными», — заявил Лебеденко в эфире «Матч Премьер».