«Родина» забила первый гол в истории клуба в РПЛ

Полузащитник «Родины» Икер Посо отличился на четвёртой минуте в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Ростовом». Игра проходит в эти минуты, счёт 1:0 в пользу московского клуба. Таким образом, «Родина» забила первый гол в РПЛ.

Московский клуб, основанный в 2015 году, проводит свой первый сезон в высшем дивизионе чемпионата России. В 1-м туре нового сезона РПЛ «Родина» уступила столичному «Спартаку» со счётом 0:3.

В прошлом сезоне «Родина» выступала в Лиге Pari (Первой лиге), где заняла первое место, опередив воронежский «Факел», и получила путёвку в элитный дивизион.