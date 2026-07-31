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«Родина» забила первый гол в истории клуба в РПЛ

«Родина» забила первый гол в истории клуба в РПЛ
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Полузащитник «Родины» Икер Посо отличился на четвёртой минуте в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Ростовом». Игра проходит в эти минуты, счёт 1:0 в пользу московского клуба. Таким образом, «Родина» забила первый гол в РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
31 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Родина
Москва
Перерыв
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Посо – 4'     1:1 Комаров – 16'    

Московский клуб, основанный в 2015 году, проводит свой первый сезон в высшем дивизионе чемпионата России. В 1-м туре нового сезона РПЛ «Родина» уступила столичному «Спартаку» со счётом 0:3.

В прошлом сезоне «Родина» выступала в Лиге Pari (Первой лиге), где заняла первое место, опередив воронежский «Факел», и получила путёвку в элитный дивизион.

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