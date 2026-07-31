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Родина — Ростов: Иван Комаров сравнял счёт с пенальти на 16-й минуте в матче 2-го тура РПЛ 2026/2027

«Родина» — «Ростов»: Иван Комаров сравнял счёт с пенальти на 16-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются «Родина» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Арена-Химки», где «Родина» проводит свои домашние встречи. В качестве главного арбитра выступает Данил Набока. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
31 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Родина
Москва
Перерыв
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Посо – 4'     1:1 Комаров – 16'    

Хавбек «Ростова» Иван Комаров сравнял счёт с пенальти на 16-й минуте. Ранее счёт открыл полузащитник хозяев поля Икер Посо на четвёртой минуте.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Родина» уступила московскому «Спартаку» со счётом 0:3. «Ростов» проиграл «Оренбургу» — 1:2.

В прошлом сезоне «Родина» выступала в Лиге Pari (Первой лиге), где заняла первое место и получила путёвку в элитный дивизион. «Ростов», в свою очередь, финишировал на 10-м месте в РПЛ.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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