Мудрик сделал заявление после снятия с него четырёхлетнего бана из-за допинга

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик опубликовал сообщение в своём аккаунте в социальной сети после того, как Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о завершении дисциплинарного разбирательства в его отношении из-за нарушений антидопинговых правил.

«После долгой борьбы четырёхлетняя дисквалификация, наложенная на меня, была отменена, и я волен продолжить карьеру прямо сейчас.

Благодарен, что этот процесс завершён, что мне разрешили вернуться в футбол и что теперь я могу смотреть в будущее. Это был самый трудный период в моей карьере.

Как я всегда утверждал с самого начала этого дела, никогда сознательно или намеренно не принимал запрещённые вещества. Моя приверженность честной игре и представлению своего клуба и страны с профессионализмом и честностью всегда была для меня важна.

Хочу поблагодарить свою семью и друзей за их поддержку и веру в меня на протяжении всего этого времени. Я также хочу выразить глубокую благодарность всем в «Челси», моим однокомандникам и болельщикам «Челси», которые были со мной всё это время. Также хочу поблагодарить мою юридическую команду и всех, кто помогал, за их неустанную работу по моему делу.

Теперь сосредоточен на возвращении в футбол, ежедневной усердной работе и положительном вкладе на поле. Спасибо всем, кто продолжал верить в меня. С нетерпением жду следующей главы моей карьеры», — написал футболист.

В 2024 году Мудрик был временно отстранён после того, как в его допинг-пробе, взятой в октябре 2024 года, нашли следы мельдония. В мае 2025 года FA предъявила нападающему обвинение в нарушении антидопинговых правил. В январе 2026 года FA дисквалифицировала Мудрика на четыре года.

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