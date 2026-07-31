Гол Головина помог «Монако» не проиграть «Серкль Брюгге» в контрольном матче
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Завершён товарищеский матч, в котором играли «Монако» и бельгийский «Серкль Брюгге». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Матч был сыгран с четырьмя периодами по 30 минут.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 июля 2026, пятница. 18:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 2
Серкль Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Нгура – 16' 0:2 Конате – 39' 1:2 Головин – 43' 2:2 Бруннер – 90'
Стив Нгура на 16-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел бельгийскую команду вперёд. Вали Конате на 39-й минуте забил второй мяч зелёно-чёрных в этой игре. Александр Головин на 43-й минуте отыграл один мяч, а на 90-й минуте Парис Бруннер вернул равенство на табло.
По итогам прошлого сезона «Монако» набрал 54 очка и занял седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Серкль Брюгге» по итогам регулярного сезона Про-лиги занял 14-е место в турнирной таблице с 31 очком в активе. В подгруппе C команда заняла вторую строчку.
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