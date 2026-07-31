Гол Головина помог «Монако» не проиграть «Серкль Брюгге» в контрольном матче

Завершён товарищеский матч, в котором играли «Монако» и бельгийский «Серкль Брюгге». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Матч был сыгран с четырьмя периодами по 30 минут.

Стив Нгура на 16-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел бельгийскую команду вперёд. Вали Конате на 39-й минуте забил второй мяч зелёно-чёрных в этой игре. Александр Головин на 43-й минуте отыграл один мяч, а на 90-й минуте Парис Бруннер вернул равенство на табло.

По итогам прошлого сезона «Монако» набрал 54 очка и занял седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Серкль Брюгге» по итогам регулярного сезона Про-лиги занял 14-е место в турнирной таблице с 31 очком в активе. В подгруппе C команда заняла вторую строчку.