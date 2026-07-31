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Созин: «Спартак» трансфером Даку заявляет — мы идём за золотом РПЛ. И он теперь фаворит

Созин: «Спартак» трансфером Даку заявляет — мы идём за золотом РПЛ. И он теперь фаворит
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Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на вероятный трансфер нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в московский «Спартак». Ранее «Чемпионат» сообщил, что столичный клуб в ближайшее время сделает предложение по албанцу.

«Разговоры о возможном уходе Даку в «Спартак» ходили давно. Но теперь, когда это случилось, думаю, «Спартак» стал фаворитом у букмекеров на победу в РПЛ. Для меня теперь именно так — с Даку это команда без слабых мест, а любой игрок со скамейки может войти в матч без потери качества игры.

«Спартак» трансфером Даку открыто заявляет — мы идём за золотом РПЛ. И в этой борьбе он фаворит: думаю, в «Зените» и «Краснодаре» такому трансферу «Спартака», мягко говоря, не рады», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. В минувшем сезоне 28-летний форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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