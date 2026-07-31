Рене Мёленстен объяснил, почему «МЮ» не должен спешить с продажей Маркуса Рашфорда

Тренер Рене Мёленстен, ранее работавший в системе «Манчестер Юнайтед», полагает, что «красные дьяволы» не должны спешить с решением продать нападающего сборной Англии Маркуса Рашфорда.

«Станет ли продажа Рашфорда повторением случая с уходом из команды Скотта Мактоминея? Не думаю, что люди воспринимают Мактоминея так же. Скотт ушёл, потому что клуб хотел его продать, и с тех пор он добился блестящих результатов. Возможно, кто-то задаётся вопросом, не продал ли его «Юнайтед» слишком рано, но продажа Рашфорда прямому конкуренту, такому как «Арсенал» или «Челси», может серьёзно навредить команде.

Маркус по-прежнему способен менять ход игры. В идеале, если «Юнайтед» его продаст, лучше продать за границу. Кэррик — это тот человек, который ценит качества Маркуса. Им нужен открытый разговор, чтобы Маркус понял, что от него требуется. Кэррик не захочет возвращать кого-то, если это создаст новые проблемы. Если же всё прояснится, он будет рад вернуть его в команду», — приводит слова Мёленстена Tribal Football.