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Ювентус — Ницца, результат матча 31 июля 2026, счет 2:0, товарищеский матч

«Ювентус» обыграл «Ниццу» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч в преддверии сезона-2026/2027 между клубами «Ювентус» (Италия) и «Ницца» (Франция). Игра прошла на стадионе тренировочного центра «Ювентуса». В качестве главного арбитра выступил Лука Пайретто. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу туринской команды.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 июля 2026, пятница. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Луис – 11'     2:0 Обоаводуо – 89'    

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник Дуглас Луис. На 89-й минуте нападающий Джастин Обоаводуо укрепил преимущество «Ювентуса».

По итогам минувшего сезона чемпионата Италии «Ювентус» набрал 69 очков в 38 турах и занял шестое место, не квалифицировавшись в Лигу чемпионов. «Ницца» по результатам прошедшего сезона чемпионата Франции заработала 32 очка в 34 турах и расположилась на 16-й строчке.

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