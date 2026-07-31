«Ювентус» обыграл «Ниццу» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в преддверии сезона-2026/2027 между клубами «Ювентус» (Италия) и «Ницца» (Франция). Игра прошла на стадионе тренировочного центра «Ювентуса». В качестве главного арбитра выступил Лука Пайретто. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу туринской команды.

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник Дуглас Луис. На 89-й минуте нападающий Джастин Обоаводуо укрепил преимущество «Ювентуса».

По итогам минувшего сезона чемпионата Италии «Ювентус» набрал 69 очков в 38 турах и занял шестое место, не квалифицировавшись в Лигу чемпионов. «Ницца» по результатам прошедшего сезона чемпионата Франции заработала 32 очка в 34 турах и расположилась на 16-й строчке.

Материалы по теме В «Ювентусе» отреагировали на готовность УЕФА бойкотировать ЧМ по футболу

Самые большие стадионы мира: