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Созин: после перехода в «Спартак» Даку станет лучшим атакующим футболистом РПЛ

Созин: после перехода в «Спартак» Даку станет лучшим атакующим футболистом РПЛ
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Футбольный эксперт Андрей Созин предположил, как за московский «Спартак» выступит нападающий казанского «Рубина» Мирлинда Даку. Ранее «Чемпионат» сообщил, что столичный клуб в ближайшее время сделает предложение по албанцу.

«Даку после перехода в «Спартак» станет лучшим атакующим футболистом РПЛ. Кордоба не молодеет, но дело даже не в этом.

Во-первых, Даку прекрасно знает лигу и соперников. Он уже встроен в наш чемпионат. Во-вторых — тут другой уровень партнёров, готовых на него играть. Он в несколько раз выше, чем у «Рубина». Этот трансфер мощнее переходов Жедсона [Фернандеша], Веллитона и даже [Квинси] Промеса. «Спартак» берёт топ-футболиста, который сделает команду неуязвимой», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. В минувшем сезоне 28-летний форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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