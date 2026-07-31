Инфантино близок к увольнению из ФИФА — Молина

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино потерял поддержку большинства других чиновников организации и близок к увольнению. Об этом сообщает Ромэйн Молина на странице в социальной сети X.

По информации источника, в ФИФА недовольны безоговорочной политической поддержкой президента США Дональда Трампа со стороны Инфантино, а также его стилем управления, при котором он принимает все решения, не будучи никому подотчётным.

Ранее ФИФА опубликовала концепцию проекта, предполагающего создание дочерней компании стоимостью $ 20 млрд. Планируется продажа её четверти за $ 4,2 млрд частным инвесторам. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с $ 8 млн за предстоящий четырёхлетний цикл до $ 20 млн, в последующие два цикла — до $ 22 млн и $ 24 млн соответственно. Подчёркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА.

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