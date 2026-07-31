Журналист Морган: думал, Инфантино — это сила добра в футболе. Я ошибался. Он должен уйти

Британский журналист Пирс Морган считает, что президент ФИФА Джанни Инфантино должен покинуть свою должность в связи с последними решениями организации. Ранее ФИФА представила проект, предполагающий продажу части прав на соревнования под её эгидой частным инвесторам. После чего УЕФА, КОНКАКАФ и АФК публично отвергли эту инициативу.

«Думал, что глава ФИФА Джанни Инфантино — это сила добра в футболе. Я ошибался.

Позорное фиаско с Балогуном было достаточно ужасным, но его жадная, вульгарная попытка продать чемпионат мира — это уже за гранью дозволенного. Он должен уйти», — написал Морган на странице в социальной сети X.

Инфантино занимает должность президента ФИФА с февраля 2016 года.

Материалы по теме Инфантино близок к увольнению из ФИФА — Молина

Инфантино вручил сборной Испании драгоценные перстни: