«Реал» продал воспитанника Вальдепеньяса в «Фиорентину»

Защитник мадридского «Реала» Виктор Вальдепеньяс перешёл в «Фиорентину». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Фото: ACF Fiorentina

По сведениям СМИ, 19-летний футболист подписал контракт на пять лет. «Реал» получит за своего игрока € 8 млн, а также 50% в случае перепродажи. Также «Реал» имеет право приоритетной покупки игрока.

«Очень рад, что присоединился к такому великому клубу, как «Фиорентина», — сказал футболист.

Вальдепеньяс оказался в «Реале» в 2018 году, перейдя из академии «Райо Вальекано». За первую команду «сливочных» испанец дебютировал в декабре 2025 года, выйдя на замену в матче чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1).