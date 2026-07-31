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Экс-игрок «Зенита» и «Сочи» Кравцов близок к переходу в «Динамо» Загреб — Sportske Novosti

Экс-игрок «Зенита» и «Сочи» Кравцов близок к переходу в «Динамо» Загреб — Sportske Novosti
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Сочи» Кирилл Кравцов на следующей неделе пройдёт медицинское обследование для перехода в загребское «Динамо» в качестве свободного агента. Об этом сообщает Sportske Novosti.

По информации источника, если 24-летний футболист успешно пройдёт медобследование, подпишет с хорватской командой четырёхлетний контракт.

Кравцов является воспитанником «Зенита». В составе основной команды сине-бело-голубых полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. С лета 2022 года Кравцов играл за «Сочи», с которым нынешним летом у футболиста истёк контракт. В минувшем сезоне он сыграл 20 матчей, где забил три гола.

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