«Родина» — «Ростов»: Умар Сако отправил мяч в свои ворота на 74-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются «Родина» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Арена-Химки», где «Родина» проводит свои домашние встречи. В качестве главного арбитра выступает Данил Набока. Счёт в матче 2:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Защитник гостей Умар Сако отправил мяч в свои ворота на 74-й минуте. Ранее счёт открыл полузащитник хозяев поля Икер Посо на четвёртой минуте. На 16-й минуте хавбек «Ростова» Иван Комаров сравнял счёт, реализовав пенальти. Во втором тайме на 52-й минуте защитник «Родины» Митя Крижан забил автогол. На 56-й минуте Андрей Лангович забил третий гол команды гостей.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Родина» уступила московскому «Спартаку» со счётом 0:3. «Ростов» проиграл «Оренбургу» — 1:2.

В прошлом сезоне «Родина» выступала в Лиге Pari (Первой лиге), где заняла первое место и получила путёвку в элитный дивизион. «Ростов», в свою очередь, финишировал на 10-м месте в РПЛ.