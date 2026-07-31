Сборную Чехии возглавил испанец Сантьяго Дения

Футбольная ассоциация Чехии (FAČR) на официальном сайте объявила о назначении испанца Сантьяго Дении на пост главного тренера сборной страны.

«Рад быть здесь. И я чрезвычайно мотивирован, потому что считаю возможность возглавить сборную Чехии большой честью. Чешский футбол имеет богатую историю, искренне считаю большой привилегией быть здесь. Присоединяюсь к амбициозному проекту Футбольной ассоциации Чехии и верю, что вместе мы добьёмся успеха. Желаю только одного: как можно скорее приступить к работе», — приводит слова Дении официальный сайт FAČR.

Ранее Дения работал в системе «Атлетико» Мадрид, а также возглавлял юношескую, молодёжную и олимпийскую сборную Испании.