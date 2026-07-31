«Барселона» купила 18-летнего нападающего Бисиву, контракт — до 2031 года

«Барселона» на официальном сайте проинформировала о покупке крайнего нападающего «Брюгге» Джесси Бисиву. Контракт с 18-летним футболистом рассчитан до 2031 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, каталонский клуб заплатил € 8,5 млн за бельгийского вингера. Также «Брюгге» получит 20% с возможной перепродажи Бисиву.

С 2023 года игрок выступал за резервную команду «Брюгге». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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