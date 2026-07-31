15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» купила 18-летнего нападающего Бисиву, контракт — до 2031 года

«Барселона» купила 18-летнего нападающего Бисиву, контракт — до 2031 года
Комментарии

«Барселона» на официальном сайте проинформировала о покупке крайнего нападающего «Брюгге» Джесси Бисиву. Контракт с 18-летним футболистом рассчитан до 2031 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, каталонский клуб заплатил € 8,5 млн за бельгийского вингера. Также «Брюгге» получит 20% с возможной перепродажи Бисиву.

С 2023 года игрок выступал за резервную команду «Брюгге». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» может побороться с «Арсеналом» за Феррана Торреса из «Барселоны» — Sport.es

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android