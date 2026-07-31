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Родина — Ростов, результат матча 31 июля 2026, счет 2:4, 2-й тур РПЛ 2026/2027

«Родина» проиграла «Ростову» в первом домашнем матче в РПЛ
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Завершился матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Родина» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Арена-Химки», где «Родина» проводит свои домашние встречи. В качестве главного арбитра выступил Данил Набока. Победу со счётом 4:2 праздновали жёлто-синие.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
31 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Посо – 4'     1:1 Комаров – 16'     1:2 Крижан – 52'     1:3 Лангович – 56'     2:3 Сако – 74'     2:4 Шанталий – 90'    

Счёт открыл полузащитник хозяев поля Икер Посо на четвёртой минуте. На 16-й минуте хавбек «Ростова» Иван Комаров сравнял счёт, реализовав пенальти. Во втором тайме на 52-й минуте защитник «Родины» Митя Крижан забил автогол. На 56-й минуте Андрей Лангович забил третий гол команды гостей. На 74-й минуте защитник гостей Умар Сако отправил мяч в свои ворота. В конце встречи на 90-й минуте полузащитник Даниил Шанталий установил окончательный счёт — 4:2 в пользу «Ростова».

«Родина» без очков занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с тремя очками располагается на четвёртой строчке.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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