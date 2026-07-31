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Тулуза — Реал Сосьедад, результат матча 31 июля, счет 2:1, товарищеский матч

Гол Солера не помог «Реалу Сосьедад» избежать поражения от «Тулузы» в контрольном матче
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Завершён товарищеский матч, в котором играли «Тулуза» и «Реал Сосьедад». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала французская команда.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Тулуза
Тулуза, Франция
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Виньоло – 30'     1:1 Солер – 33'     2:1 Идальго – 45+4'    

Хулиан Виньоло на 30-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел «фиолетовых» вперёд. Карлос Солер на 33-й минуте вернул равенство на табло. Победный гол на 45+4-й минуте забил Сантьяго Идальго.

По итогам прошлого сезона «Тулуза» набрала 45 очков и заняла девятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Реал Сосьедад» с 46 очками расположился на 10-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

В 1-м туре нового сезона Лиги 1 «Тулуза» 22 августа примет «Лион». Матч 1-го тура нового розыгрыша Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и мадридским «Реалом» ранее был перенесён на 26 августа. Таким образом, команда из Страны Басков начнёт выступление в чемпионате Испании со 2-го тура, где на выезде встретится 21 августа с «Бетисом».

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