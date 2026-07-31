Гол Солера не помог «Реалу Сосьедад» избежать поражения от «Тулузы» в контрольном матче

Завершён товарищеский матч, в котором играли «Тулуза» и «Реал Сосьедад». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала французская команда.

Хулиан Виньоло на 30-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел «фиолетовых» вперёд. Карлос Солер на 33-й минуте вернул равенство на табло. Победный гол на 45+4-й минуте забил Сантьяго Идальго.

По итогам прошлого сезона «Тулуза» набрала 45 очков и заняла девятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Реал Сосьедад» с 46 очками расположился на 10-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

В 1-м туре нового сезона Лиги 1 «Тулуза» 22 августа примет «Лион». Матч 1-го тура нового розыгрыша Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и мадридским «Реалом» ранее был перенесён на 26 августа. Таким образом, команда из Страны Басков начнёт выступление в чемпионате Испании со 2-го тура, где на выезде встретится 21 августа с «Бетисом».