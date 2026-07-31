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Чемпионат России по футболу 2026/2027: результаты на 31 июля 2026, календарь, таблица

Результаты матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 31 июля
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В пятницу, 31 июля, состоялся первый матч в рамках 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результат матча Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 31 июля:

«Родина» — «Ростов» — 2:4.

Оставшиеся встречи 2-го тура РПЛ пройдут в субботу и воскресенье, 1 и 2 августа соответственно.

Напомним, первое место в прошлом сезоне РПЛ занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого 66 очков. Бронзовые медали чемпионата завоевал «Локомотив» (53 очка).

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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