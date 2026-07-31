Зарплата Эспи в «Реале» выросла в восемь раз — Sport.es

После перехода нападающего Карлоса Эспи из «Леванте» в мадридский «Реал» заработная плата 21-летнего форварда увеличилась в восемь раз — с € 420 тыс. до € 3,36 млн в год. Контракт игрока с «Королевским клубом» рассчитан до 2031 года. Об этом сообщает Sport.es.

«Реал» объявил о переходе Эспи в четверг, 30 июля. Журналист Фабрицио Романо сообщил, что испанский гранд активировал опцию выкупа 21-летнего форварда за € 25 млн.

В минувшем сезоне Эспи принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами. Трудовое соглашение игрока с «Леванте» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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