«Крузейро» предложил «Зениту» обмен нескольких игроков на Луиса Энрике — Bolavip

«Крузейро» стал ещё одним претендентом на подписание нападающего «Зенита» Луиса Энрике. Бразильский клуб ищет способы, чтобы осуществить сделку по переходу 25-летнего вингера. Об этом сообщает бразильский Bolavip.

По информации источника, «Крузейро» предложил сине-бело-голубым нескольких футболистов с целью снизить цену на Энрике и приобрести его в нынешнее трансферное окно. Главный тренер команды из Минас-Жерайса Артур Жорже поддерживает подписание вингера «Зенита» и уже лично поговорил с игроком.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Энрике со стороны «Ботафого» и «Фламенго».

Бразилец играет за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

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