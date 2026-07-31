Экс-игрок «Боруссии» Дортмунд Юлиан Брандт перешёл в «Аякс»

Амстердамский «Аякс» на официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитника Юлиана Брандта в качестве свободного агента.

Футболист подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2029 года.

Брандт с 2019 года выступал за дортмундскую «Боруссию». В сезоне-2025/2026 полузащитник провёл 41 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. До этого футболист защищал цвета леверкузенского «Байера». По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

По итогам прошлого сезона «Аякс» занял пятое место в турнирной таблице Эредивизии.