Испания и Португалия готовы отказаться от проведения ЧМ-2030 — El Espanol

Испания и Португалия готовы отказаться от проведения чемпионата мира 2030 года, если Международная федерация футбола (ФИФА) продаст часть прав на турнир частным инвесторам. Об этом сообщает El Espanol.

Напомним, странами-организаторами мирового первенства в 2030 году являются Испания, Португалия и Марокко. При этом стартовые матчи должны состояться в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

По информации источника, Испания и Португалия поддерживают позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявившего о готовности бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на них сторонним инвесторам. Однако их позиция может отличаться от точки зрения Марокко, поскольку Конфедерация африканского футбола (CAF) менее категорично оценила инициативу ФИФА.

Расхождение во взглядах Испании и Португалии с Марокко способно стать новым препятствием в согласованности между их проектами.

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