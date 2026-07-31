Видео: гол Александра Головина в товарищеском матче с «Серкль Брюгге»
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Российской полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в товарищеском матче с бельгийским «Серкль Брюгге». Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 июля 2026, пятница. 18:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 2
Серкль Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Нгура – 16' 0:2 Конате – 39' 1:2 Головин – 43' 2:2 Бруннер – 90'
Футболист сборной России забил гол на 43-й минуте, отыграв один мяч для своей команды. В конце встречи нападающий монегасков Парис Бруннер сравнял счёт.
Головин играет за «Монако» с лета 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
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