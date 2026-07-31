Видео: гол Александра Головина в товарищеском матче с «Серкль Брюгге»

Российской полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в товарищеском матче с бельгийским «Серкль Брюгге». Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

Футболист сборной России забил гол на 43-й минуте, отыграв один мяч для своей команды. В конце встречи нападающий монегасков Парис Бруннер сравнял счёт.

Головин играет за «Монако» с лета 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.