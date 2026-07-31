Джуд Беллингем присутствует на товарищеском матче «Бирмингем Сити» и «Барселоны»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем присутствует на товарищеском матче, в котором играют «Бирмингем Сити» и «Барселона». Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1. Команды играют на стадионе «Сент-Эндрюс» (Бирмингем, Англия).

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Беллингем является воспитанником «Бирмингем Сити», он находился в системе этого клуба с 2010 по 2020 год, откуда перебрался в дортмундскую «Боруссию». На взрослом уровне футболист провёл за «синих» 44 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 160 млн.