КОНКАКАФ может ввести санкции против Мексики из-за её позиции по проекту ФИФА — источник

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) рассматривает возможность введения санкций в отношении Мексики после её неприсоединения к позиции организации по проекту Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Motivaciones Fútbol на странице в социальной сети X.

Ранее КОНКАКАФ публично поддержала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и отвергла идею ФИФА о продаже частным инвесторам части прав на турниры под её эгидой, включая чемпионат мира. Однако Федерация футбола Мексики (FMF) проинформировала о намерении провести независимый анализ инициативы ФИФА.

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