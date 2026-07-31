«Сложно найти что‑то хорошее в игре». Тренер «Родины» Диас — о поражении от «Ростова»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас высказался после поражения от «Ростова» (2:4) в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

«Пять минут мы сыграли хорошо, а 85 — не очень. Поэтому нельзя победить, если играешь только пять минут. На протяжении 85 минут «Ростов» нас превзошёл, они играли лучше. Могу только поздравить соперника. Нам же нужно разобрать ошибки, проанализировать эту игру и двигаться дальше.

Не виню футболистов, полностью ответственность на мне, нужно всё корректировать, улучшать и двигаться дальше. Сложно найти что‑то хорошее в игре, тем более сейчас. Много эмоций и нужно остыть, посмотреть игру, возможно, какие‑то маленькие эпизоды найдём, которые получались», — сказал Диас в эфире «Матч ТВ».

«Родина» без очков занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с тремя очками располагается на четвёртой строчке.