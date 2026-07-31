Тренер «Ростова» Альба прокомментировал победу над «Родиной»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал результат матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с московской «Родиной» (4:2).

«Сегодня было несколько ошибок, но мы одержали победу, поэтому все очень рады. Лангович? Он очень хорошо выглядит, но не только сегодня. Даже до тренировочного сбора он был хорошо физически готов. И с «Оренбургом» (1:2) был хорош, если всё будет нормально, то и дальше так продолжит», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

«Родина» без очков занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с тремя очками располагается на четвёртой строчке.