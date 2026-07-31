Тренер «Ростова» Альба прокомментировал победу над «Родиной»
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал результат матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с московской «Родиной» (4:2).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
31 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Посо – 4' 1:1 Комаров – 16' 1:2 Крижан – 52' 1:3 Лангович – 56' 2:3 Сако – 74' 2:4 Шанталий – 90'
«Сегодня было несколько ошибок, но мы одержали победу, поэтому все очень рады. Лангович? Он очень хорошо выглядит, но не только сегодня. Даже до тренировочного сбора он был хорошо физически готов. И с «Оренбургом» (1:2) был хорош, если всё будет нормально, то и дальше так продолжит», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».
«Родина» без очков занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с тремя очками располагается на четвёртой строчке.
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