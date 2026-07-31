Bolavip рассказал о позиции игрока «Зенита» Луиса Энрике в связи с интересом «Крузейро»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике готов вернуться в Бразилию. Вингер сине-бело-голубых смотрит с оптимизмом на проект «Крузейро», который проявляет к нему интерес. Об этом сообщает бразильский Bolavip.

По информации источника, несмотря на готовность 25-летнего футболиста вернуться в Бразилию, он оставляет своё будущее в руках санкт-петербургского клуба. «Зенит» не против продажи Луис Энрике, однако хочет заключить максимально выгодную сделку с получением существенной прибыли, а также новых игроков в результате обмена с «Крузейро».

Ранее Bolavip сообщил, что команда из Минас-Жерайса предложила сине-бело-голубым нескольких футболистов с целью снизить цену на Энрике, а её главный тренер Артур Жорже лично поговорил с бразильцем.

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