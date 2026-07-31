15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Bolavip рассказал о позиции игрока «Зенита» Луиса Энрике в связи с интересом «Крузейро»

Bolavip рассказал о позиции игрока «Зенита» Луиса Энрике в связи с интересом «Крузейро»
Комментарии

Нападающий «Зенита» Луис Энрике готов вернуться в Бразилию. Вингер сине-бело-голубых смотрит с оптимизмом на проект «Крузейро», который проявляет к нему интерес. Об этом сообщает бразильский Bolavip.

По информации источника, несмотря на готовность 25-летнего футболиста вернуться в Бразилию, он оставляет своё будущее в руках санкт-петербургского клуба. «Зенит» не против продажи Луис Энрике, однако хочет заключить максимально выгодную сделку с получением существенной прибыли, а также новых игроков в результате обмена с «Крузейро».

Ранее Bolavip сообщил, что команда из Минас-Жерайса предложила сине-бело-голубым нескольких футболистов с целью снизить цену на Энрике, а её главный тренер Артур Жорже лично поговорил с бразильцем.

Материалы по теме
«Крузейро» предложил «Зениту» обмен нескольких игроков на Луиса Энрике — Bolavip

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android