«Арсенал» достиг принципиального соглашения по личным условиям контракта с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором. Об этом сообщает аккаунт HandofArsenal, специализирующийся на новостях по «канонирам», на странице в социальной сети X.

По информации источника, агентство бразильского футболиста начнёт переговоры с испанским грандом, имея в своём распоряжении «колоссальное» предложение от «Арсенала».

Ранее СМИ сообщали о готовности лондонского клуба предложить £ 105 млн (€ 123 млн) за трансфер 26-летнего вингера. Однако «Реал» хочет выручить около £ 137 млн (€ 160 млн) с возможной продажи нападающего.

Винисиус играет за «сливочных» с лета 2018 года. За этот период нападающий принял участие в 375 матчах во всех турнирах, в которых отметился 128 голами и 100 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: