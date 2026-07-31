«Фиорентина» активно работает над переходом нападающего «Реала» Мастантуоно — источник

«Фиорентина» активизировала работу над переходом в команду нападающего «Реала» Франко Мастантуоно. Об этом сообщает журналист Флавио Оньиссанти в своём аккаунте в социальной сети X.

По данным источника, над сделкой активно работает директор клуба из Флоренции Фабио Паратичи. Возможен вариант с двухгодичной арендой футболиста при наличии опции выкупа. Рассматривается также включение в сделку опции обратного выкупа игрока для «сливочных» и другие специальные условия для испанского клуба.

Мастантуоно перешёл в испанский гранд летом 2025 года. За этот период вингер принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.