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Спортинг — Ноттингем Форест, результат матча 31 июля 2026, счет 4:1, товарищеский матч

«Спортинг» разгромил «Ноттингем Форест» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч в преддверии сезона-2026/2027 между клубами «Спортинг» (Португалия) и «Ноттингем Форест» (Англия). Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу португальской команды. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Также её можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 июля 2026, пятница. 21:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
0:1 Жезус – 2'     1:1 Инасиу – 14'     2:1 Думбия – 61'     3:1 Нел – 65'     4:1 Нел – 84'    

В начале матча счёт открыл нападающий гостей Игор Жезус. На 14-й минуте защитник Гонсалу Инасиу восстановил равновесие. На 61-й минуте полузащитник Исса Думбия вывел «Спортинг» вперёд. Через четыре минуты нападающий Рафаэл Нел укрепил преимущество португальского клуба. На 84-й минуте Нел довёл счёт до крупного.

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