«Спортинг» разгромил «Ноттингем Форест» в товарищеском матче
Поделиться
Завершился товарищеский матч в преддверии сезона-2026/2027 между клубами «Спортинг» (Португалия) и «Ноттингем Форест» (Англия). Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу португальской команды. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Также её можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 июля 2026, пятница. 21:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
0:1 Жезус – 2' 1:1 Инасиу – 14' 2:1 Думбия – 61' 3:1 Нел – 65' 4:1 Нел – 84'
В начале матча счёт открыл нападающий гостей Игор Жезус. На 14-й минуте защитник Гонсалу Инасиу восстановил равновесие. На 61-й минуте полузащитник Исса Думбия вывел «Спортинг» вперёд. Через четыре минуты нападающий Рафаэл Нел укрепил преимущество португальского клуба. На 84-й минуте Нел довёл счёт до крупного.
Самые большие стадионы мира:
Комментарии
- 31 июля 2026
-
23:39
-
23:39
-
23:31
-
23:28
-
23:17
-
23:13
-
23:02
-
23:02
-
22:52
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:30
-
22:12
-
22:07
-
22:00
-
21:56
-
21:48
-
21:43
-
21:41
-
21:37
-
21:30
-
21:30
-
21:26
-
21:18
-
21:17
-
21:15
-
21:10
-
21:00
-
20:47
-
20:46
-
20:41
-
20:33
-
20:19
-
20:19