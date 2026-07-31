«Спортинг» разгромил «Ноттингем Форест» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в преддверии сезона-2026/2027 между клубами «Спортинг» (Португалия) и «Ноттингем Форест» (Англия). Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу португальской команды. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Также её можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В начале матча счёт открыл нападающий гостей Игор Жезус. На 14-й минуте защитник Гонсалу Инасиу восстановил равновесие. На 61-й минуте полузащитник Исса Думбия вывел «Спортинг» вперёд. Через четыре минуты нападающий Рафаэл Нел укрепил преимущество португальского клуба. На 84-й минуте Нел довёл счёт до крупного.

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