«Барселона» не удержала победный счёт в контрольном матче с «Бирмингем Сити»
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Окончен товарищеский матч, в котором играли «Бирмингем Сити» и «Барселона». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2, а в серии пенальти со счётом 3:2 победу одержала английская команда. Команды играли на стадионе «Сент-Эндрюс» (Бирмингем, Англия).
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 июля 2026, пятница. 21:45 МСК
Бирмингем Сити
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 2
3 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Приске – 31' 1:1 Абделькарим – 42' 1:2 Абделькарим – 60' 2:2 Солис – 68'
Аугуст Приске на 31-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел английскую команду вперёд. Хамза Абделькарим на 42-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт, а на 60-й минуте он оформил дубль. Джон Солис на 68-й минуте вернул равенство на табло. В серии пенальти сильнее оказались хозяева.
По итогам прошлого сезона «Бирмингем Сити» заработал 64 очка и занял 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Барселона» с 94 очками возглавила турнирную таблицу Ла Лиги и стала чемпионом Испании.
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