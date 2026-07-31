«Барселона» не удержала победный счёт в контрольном матче с «Бирмингем Сити»

Окончен товарищеский матч, в котором играли «Бирмингем Сити» и «Барселона». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2, а в серии пенальти со счётом 3:2 победу одержала английская команда. Команды играли на стадионе «Сент-Эндрюс» (Бирмингем, Англия).

Аугуст Приске на 31-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел английскую команду вперёд. Хамза Абделькарим на 42-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт, а на 60-й минуте он оформил дубль. Джон Солис на 68-й минуте вернул равенство на табло. В серии пенальти сильнее оказались хозяева.

По итогам прошлого сезона «Бирмингем Сити» заработал 64 очка и занял 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Барселона» с 94 очками возглавила турнирную таблицу Ла Лиги и стала чемпионом Испании.