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«Ты навсегда останешься моим капитаном». Карло Анчелотти простился с Франко Барези

«Ты навсегда останешься моим капитаном». Карло Анчелотти простился с Франко Барези
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в социальной сети X простился с легендарным защитником и капитаном «Милана» Франко Барези.

«Ты навсегда останешься моим капитаном. Покойся с миром», — сказано в публикации Анчелотти.

Фото: Личный архив Карло Анчелотти

Напомним, Барези всю карьеру выступал за «Милан» (с 1978 по 1997 год). Он шесть раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Суперкубок Италии. Также на счету Барези три победы в Лиге чемпионов и одна —в Суперкубке УЕФА.

За сборную Италии Барези провёл 81 матч. В составе национальной команды защитник выиграл ЧМ-1982. Также он завоевал серебряные медали ЧМ-1994 и бронзовые медали ЧМ-1990.

Карло Анчелотти играл за «Милан» с 1987 по 1992 год.

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