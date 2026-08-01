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«Бавария» не может заплатить за Баркола сумму, которую способен дать «Ливерпуль» — Фальк

«Бавария» не может заплатить за Баркола сумму, которую способен дать «Ливерпуль» — Фальк
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«Бавария» следит за ситуацией с возможным переходом нападающего «ПСЖ» Брэдли Баркола в «Ливерпуль». Мюнхенский клуб проявляет интерес к футболисту и уже пытался связаться с ним с целью узнать о его планах на будущее. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк на своём сайте.

По информации источника, покупка Баркола является слишком дорогой для «Баварии» нынешним летом. Однако мерсисайдцы обладают средствами для его покупки. Подчёркивается, что немецкий клуб может приобрести 23-летнего игрока, если он останется в «ПСЖ» ещё на сезон. Контракт вингера заканчивается летом 2028 года.

Ранее СМИ сообщали о готовности «Ливерпуля» заплатить £ 100 млн (€ 116,55 млн) за трансфер Баркола.

В минувшем сезоне нападающий «ПСЖ» принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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