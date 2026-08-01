Видео: курьёзный автогол «Родины» в матче с «Ростовом» в РПЛ

Защитник «Родины» Митя Крижан забил курьёзный автогол в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Ростовом». Встреча завершилась победой жёлто-синих со счётом 4:2.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Отметим, голом в свои ворота также отметился Умар Сако. Африканский защитник «Ростова» отличился на 74-й минуте.

Команда Хуана Диаса без очков занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Джонатана Альбы с тремя очками располагаются на четвёртой строчке.