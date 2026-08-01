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Видео: курьёзный автогол «Родины» в матче с «Ростовом» в РПЛ

Видео: курьёзный автогол «Родины» в матче с «Ростовом» в РПЛ
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Защитник «Родины» Митя Крижан забил курьёзный автогол в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Ростовом». Встреча завершилась победой жёлто-синих со счётом 4:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
31 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Посо – 4'     1:1 Комаров – 16'     1:2 Крижан – 52'     1:3 Лангович – 56'     2:3 Сако – 74'     2:4 Шанталий – 90'    

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Отметим, голом в свои ворота также отметился Умар Сако. Африканский защитник «Ростова» отличился на 74-й минуте.

Команда Хуана Диаса без очков занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Джонатана Альбы с тремя очками располагаются на четвёртой строчке.

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