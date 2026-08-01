«ПСЖ» хочет купить лучшего бомбардира «Аякса» — Романо

«ПСЖ» начал переговоры о подписании крайнего нападающего «Аякса» Мика Годтса. Переход 21-летнего футболиста рассматривается в качестве дополнения к трансферу вингера Магнеса Аклиуша из «Монако». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В минувшем сезоне Годтс стал лучшим бомбардиром «Аякса». Нападающий забил 17 голов в 32 матчах чемпионата Нидерландов. Всего в прошедшем сезоне бельгийский вингер отметился 17 голами и 15 результативными передачами в 44 встречах во всех турнирах.

Действующее трудовое соглашение Годтса с «Аяксом» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: