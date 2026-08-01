15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Кержаков рассказал, какая команда удивила его в 1-м туре РПЛ-2026/2027

Михаил Кержаков рассказал, какая команда удивила его в 1-м туре РПЛ-2026/2027
Комментарии

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков, на данный момент занимающий должность тренера вратарей сине-бело-голубых, ответил на вопрос, какая команда удивила его в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

— Михаил Анатольевич, стартовала наша любимая Российская Премьер-лига. 1-й тур позади, готовимся ко 2-му. По 1-му туру, может быть, есть какие-то впечатления? Может, кто-то удивил по результату или по игре? Делитесь мыслями.
— В принципе, никто не удивил, всё закономерно. Наш следующий соперник [«Оренбург»] немножко удивил, в меньшинстве смогли выиграть. Это говорит, что у команды, как минимум, есть характер. В принципе, по остальным результатам всё скорее закономерно, — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

В первом матче нового сезона чемпионата России «Оренбург» победил «Ростов» (2:1), отыгравшись в меньшинстве по ходу встречи. 18-летний нападающий Андрей Касаджиков, арендованный у «Зенита», забил победный гол и сделал ассист в дебютной для себя игре.

Материалы по теме
«Сложится — будет в «Зените» с будущего сезона». Супердебютант «Оренбурга», поразивший РПЛ
«Сложится — будет в «Зените» с будущего сезона». Супердебютант «Оренбурга», поразивший РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android