Михаил Кержаков рассказал, какая команда удивила его в 1-м туре РПЛ-2026/2027

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков, на данный момент занимающий должность тренера вратарей сине-бело-голубых, ответил на вопрос, какая команда удивила его в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

— Михаил Анатольевич, стартовала наша любимая Российская Премьер-лига. 1-й тур позади, готовимся ко 2-му. По 1-му туру, может быть, есть какие-то впечатления? Может, кто-то удивил по результату или по игре? Делитесь мыслями.

— В принципе, никто не удивил, всё закономерно. Наш следующий соперник [«Оренбург»] немножко удивил, в меньшинстве смогли выиграть. Это говорит, что у команды, как минимум, есть характер. В принципе, по остальным результатам всё скорее закономерно, — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

В первом матче нового сезона чемпионата России «Оренбург» победил «Ростов» (2:1), отыгравшись в меньшинстве по ходу встречи. 18-летний нападающий Андрей Касаджиков, арендованный у «Зенита», забил победный гол и сделал ассист в дебютной для себя игре.