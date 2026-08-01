Alyaum: «Аль-Хиляль» отрицает бойкот Канселу тренировок на фоне переговоров с «Барселоной»

В «Аль-Хиляле» опровергли информацию о бойкоте тренировок со стороны защитника Жоау Канселу в то время, как клуб ведёт переговоры с «Барселоной» о его переходе. Об этом сообщает Alyaum.

«Руководство клуба «Аль-Хиляль» приняло все законные меры, чтобы проинформировать игроков о дате их присоединения к тренировочному лагерю команды, разослав официальные электронные письма с указанием дат, запланированных для присоединения игроков сборной.

Отсутствие Жоау Канселу на тренировочном сборе команды было заранее согласовано с руководством клуба. Распространяющиеся сообщения, что его отсутствие было незапланированным, являются ложными», — сказали Alyaum источники в клубе.

В январе Канселу был арендован «Барселоной» до конца сезона. Контракт защитника с «Аль-Хилялем» рассчитан до 2027 года.

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