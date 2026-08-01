В КОНМЕБОЛ обозначили позицию относительно плана Инфантино продать долю в ЧМ

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) на официальном сайте выпустила заявление, в котором обозначила свою позицию относительно намерения президента ФИФА Джанни Инфантино продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«КОНМЕБОЛ подтверждает, что её приоритетом всегда будет футбол: его ценности, его люди и страсть, которые делают его самым популярным видом спорта в мире. Мы понимаем, что развитие футбола требует принятия коммерческих и финансовых решений. Однако эти решения всегда должны служить спорту и никогда не должны превалировать над его сущностью.

Футбол всегда на первом месте.

После того как КОНМЕБОЛ узнала о предложении, представленном ФИФА в отношении проекта FFE, и в соответствии со своими институциональными процедурами, организация инициировала процесс консультаций со своими ассоциациями-членами и созвала заседание своего Совета с единственной целью — проанализировать и оценить указанное предложение с той ответственностью и тщательностью, которых требует данный вопрос.

С этой целью КОНМЕБОЛ запросила у ФИФА дополнительную информацию и разъяснения по различным аспектам, касающимся масштабов, структуры, управления и возможных последствий проекта FFE.

КОНМЕБОЛ продолжит действовать осмотрительно, ответственно и в духе сотрудничества, внося вклад в укрепление мирового футбола исключительно через институциональные каналы и принципы надлежащего управления.

КОНМЕБОЛ призывает к единству всей футбольной семьи и к тому, чтобы футбол всегда ставился выше любых других интересов», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте КОНМЕБОЛ.