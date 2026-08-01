«Пока это всего лишь слухи». Мареска — о возможном переходе Родри в «Реал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска ответил на вопрос о потенциальном переходе полузащитника Родри в мадридский «Реал».

«Пока это всего лишь слухи. Родри был прооперирован в прошлый понедельник в Мадриде — и всё прошло хорошо. Сейчас он насладится несколькими днями отдыха и вернётся к нам, когда закончится его отпуск. Любой тренер в мире хочет видеть Родри в своей команде, потому что он игрок высочайшего уровня», — приводит слова Марески Sport.es.

Ранее СМИ сообщали, что полузащитник «Манчестер Сити» согласовал условия контракта с «Реалом». Подчёркивалось, что «горожане» оценивают переход 30-летнего футболиста в € 75 млн. Клубы продолжают вести переговоры.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: