Генич отреагировал на новости о вероятном переходе Даку из «Рубина» в «Спартак»

Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич отреагировал на вероятный трансфер нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в московский «Спартак». Ранее «Чемпионат» сообщил, что столичный клуб в ближайшее время сделает предложение по албанцу.

«Топовый трансфер! Не сомневаюсь, что «Спартак» угадал с этим приобретением. Возможно, даже раньше это надо было сделать», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. В минувшем сезоне 28-летний форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.