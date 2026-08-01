Испанец впервые с 2019 года забил гол в РПЛ
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Полузащитник московской «Родины» Икер Посо отличился голом на 4-й минуте в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Ростовом» и стал первым испанцем, забившим в высшем дивизионе чемпионата России с 2019 года.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
31 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Посо – 4' 1:1 Комаров – 16' 1:2 Крижан – 52' 1:3 Лангович – 56' 2:3 Сако – 74' 2:4 Шанталий – 90'
Как сообщает статистический портал Opta Sports, последний мяч испанцев в РПЛ до этого случая был забит защитником Виктором Альваресом, который в составе тульского «Арсенала» поразил ворота «Уфы» (1:0) 11 августа 2019 года.
А последний испанец, забивавший за московский клуб в РПЛ, — Хосе Хурадо. Полузащитник отличился за «Спартак» в декабре 2014 года, забив в ворота «Урала» (2:0).
Отметим, Посо — автор первого гола «Родины» в истории РПЛ.
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