Испанец впервые с 2019 года забил гол в РПЛ

Полузащитник московской «Родины» Икер Посо отличился голом на 4-й минуте в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Ростовом» и стал первым испанцем, забившим в высшем дивизионе чемпионата России с 2019 года.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, последний мяч испанцев в РПЛ до этого случая был забит защитником Виктором Альваресом, который в составе тульского «Арсенала» поразил ворота «Уфы» (1:0) 11 августа 2019 года.

А последний испанец, забивавший за московский клуб в РПЛ, — Хосе Хурадо. Полузащитник отличился за «Спартак» в декабре 2014 года, забив в ворота «Урала» (2:0).

Отметим, Посо — автор первого гола «Родины» в истории РПЛ.