Губерниев иронично отреагировал на слухи о возможном увольнении Инфантино из ФИФА

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оставил реакцию на новости от инсайдеров, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино потерял поддержку большинства других чиновников организации и близок к увольнению.

«Служил Гаврила президентом, ФИФА Гаврила возглавлял…. Воспользоваться он хотел моментом, но все благополучно *******!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Данное сообщение является шуткой-отсылкой к главе 29 «Автор «Гаврилиады» из книги Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».

Ранее ФИФА опубликовала концепцию проекта, предполагающего создание дочерней компании стоимостью $ 20 млрд. Планируется продажа её четверти за $ 4,2 млрд частным инвесторам. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с $ 8 млн за предстоящий четырёхлетний цикл до $ 20 млн, в последующие два цикла — до $ 22 млн и $ 24 млн соответственно. Подчёркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА.