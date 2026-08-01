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Генич прокомментировал перспективы «Родины» после двух туров РПЛ

Генич прокомментировал перспективы «Родины» после двух туров РПЛ
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Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о перспективах московской «Родины» в чемпионате России сезона-2026/2027.

«Посмотрел «Родину» уже во втором туре. И, надо сказать, что оптимизма уже чуть меньше. Дальше будет ещё сложнее», — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Родина» в этом сезоне вышла в Премьер-Лигу из Лиги Pari (Первой лиги). В матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Родина» проиграла в дерби «Спартаку» со счётом 0:3. В игре следующего тура «Родина» на своём поле уступила «Ростову» (2:4). Далее новичка лиги ждёт выезд к действующему чемпиону страны «Зениту» (9 августа).

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