ФИФА приняла решение по плану Инфантино продать долю в ЧМ на фоне бойкотов — источник

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение отказаться от реализации плана по продаже доли прав на чемпионат мира. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, инициатива потерпела полное поражение из-за открытого сопротивления футбольных чиновников во всём мире и угрозы массового бойкота турниров под эгидой ФИФА. Дополнительным фактором стала серьёзная конфронтация в руководстве организации. На данный момент представители ФИФА ведут консультации о немедленном сворачивании проекта.

Ранее ФИФА опубликовала концепцию проекта, предполагающего создание дочерней компании стоимостью $ 20 млрд. Планируется продажа её четверти за $ 4,2 млрд частным инвесторам. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с $ 8 млн за предстоящий четырёхлетний цикл до $ 20 млн, в последующие два цикла — до $ 22 млн и $ 24 млн соответственно. Подчёркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА.

Старший советник Инфантино Карлос Кордейро покинул свой пост «в знак протеста против планов главы ФИФА». Инициативу не поддержали в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), все 55 членов которого пригрозили отказом от участия в турнирах под эгидой ФИФА. Также в СМИ сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино близок к увольнению из организации.